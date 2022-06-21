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Общество21 июня 2022 5:45

«Очень рано ушел от нас»: в Коми погиб внезапной смертью популярный музыкант

В Печоре скончался солист популярной группы Алексей Климов
Источник:kp.ru
Фото: «Обычные люди»

Фото: «Обычные люди»

Накануне, 20 июня, стало известно о смерти музыканта из Печоры Алексея Климова. Об этом сообщили его близкие и друзья. Причины кончины не сообщаются.

Алексей был басистом группы «Охотники на мамонтов», играл на гитаре всю свою сознательную жизнь. Близкие отмечают, что он был добрым и талантливым человеком.

– Почему так все? Мы все его знали и любили как очень классного музыканта и просто очень веселого и общительного человека. Очень рано ушел от нас. Земля тебе пухом, дружище, – прокомментировал смерть его товарищ

.– Большая потеря для нас. Скорблю вместе с родными. Ты был светлым, добрым, талантливым человеком. Покойся с миром. Сильнее смерти только память, буду помнить, – прокомментировала его знакомая.

О месте и дате похорон будет известно позднее.

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