Команду 100-балльников в Коми пополнил поспоривший с Путиным школьник

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После сдачи ЕГЭ по истории и физике в республике появились еще два стобалльника. Об этом сообщили в пресс-службе минобразования региона. Уточняется, что одним из них стал поспоривший с президентом России Владимиром Путиным школьник.

Оба предмета, как отметили в министерстве, ученики сдавали 6 июня. Никанор Толстых из школы №35 получил по истории 100 баллов, а учащийся Физико-математического лицея-интерната Павел Рочев по физике.

Всего ЕГЭ по истории в регионе сдали 627 человек, из которых 56 набрали высокие баллы. Физику сдавали 542 школьника, из них высокие баллы набрали 29 человек.

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