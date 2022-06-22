В Коми с рыбалки не вернулись два пенсионера

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми ушли на рыбалку и не вернулись два пенсионера 76-летний Иосиф Келлер и 68-летний Николай Ишенин из села Выльгорт. Об исчезновении мужчин сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По их данным, сельчане ушли рыбачить 21 июня, но домой не вернулись. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и правоохранителям. Сейчас на месте ЧП активно ведутся поиски.

Приметы Иосифа Келлера: рост 168 см, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Мог быть одет в темную фуфайку, темно-зеленую куртку, тельняшку, темно-синие штаны, носит светло-резиновые сапоги.

Приметы Николая Ишенина: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Мог быть одет в зеленый камуфлированный костюм, носит зеленую камуфлированную кепку.

Поисковики просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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