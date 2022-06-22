В Коми пропавшего рыбка 68-летнего Николая Ишенина нашли живым

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми завершены поиски пропавшего 68-летнего Николая Ишенина из села Выльгорт. Мужчина вместе с другом 76-летним Иосифом Келлером уехал на рыбалку 21 июня, но домой они не вернулись.

Как стало известно, Николай Ишенин найден живым. Выяснилось, что мужчина спал на берегу и не отвечал на звонки и сообщения родных. Судьба Келлера остается неизвестной: его поиски продолжаются.

Приметы Иосифа Келлера: рост 168 см, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Мог быть одет в темную фуфайку, темно-зеленую куртку, тельняшку, темно-синие штаны, носит резиновые сапоги.

Поисковики просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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