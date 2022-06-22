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Общество22 июня 2022 12:08

В Коми осужденного наказали за оскорбление сотрудника ИК

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми осужденного привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника исправительной колонии №25. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 6 апреля. Сотрудник ИК потребовал от осужденного, чтобы тот выполнял распорядок. Мужчина ответил на это оскорблением в неприличной форме. Было заведено административное дело. Осужденного оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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