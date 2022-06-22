В Коми осужденного наказали за оскорбление сотрудника ИК

Фото: архив КП

В Коми осужденного привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника исправительной колонии №25. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 6 апреля. Сотрудник ИК потребовал от осужденного, чтобы тот выполнял распорядок. Мужчина ответил на это оскорблением в неприличной форме. Было заведено административное дело. Осужденного оштрафовали на 3 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми осужденный дважды оскорбил сотрудников колонии