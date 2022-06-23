Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 4:45

В Коми 32-летний мужчина арестован за невыполнение требований полицейских

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухтинском городском суде рассмотрели административное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в невыполнении требований сотрудников полиции. Об этом накануне, 22 июня, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В ночное время 12 июня подсудимого задержали с признаками алкогольного опьянения в тот момент, когда он был за рулем. После остановки он не реагировал на требования полицейских, не хотел выходить из машины и хватался за одежду правоохранителей.

– Вел себя нагло, вызывающе, на законные требования сотрудников полиции успокоиться, не реагировал, – отмечается в сообщении суда.

Мужчине за преступление назначили арест на десять суток. Приговор еще не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Арестован житель Коми за неповиновение сотруднику полиции (подробнее)