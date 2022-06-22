В Коми увеличат количество авиарейсов во время празднования Усть-Цилемской горки

Фото: Pixabay

Во время празднования Усть-Цилемской горки количество авиарейсов планируют увеличить. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития и промышленности Коми.

Этот праздник проводится каждый год. Усть-Цильма – сердце старообрядческой культуры, а Усть-Цилемская горка является законным символом почитания традиций. Поэтому важно, чтобы попасть туда смогли все желающие. Для этого количество авиарейсов в Усть-Цильму увеличат. В министерстве заверили, что предварительные продажи откроются в среду, 22 июня. Сами же рейсы будут доступны 11 и 13 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отгуляли «Горку»: в Усть-Цильме завершились старинные народные празднования

Впервые гости праздника прибыли в русское село на точной копии древнерусской ладьи