Отгуляли «Горку»: в Усть-Цильме завершились старинные народные празднования

Вчера в Усть-Цильме завершился цикл праздничных мероприятий, посвящённых Межрегиональному празднику «Усть-Цилемская горка». Представляем фоторепортаж с этого мероприятия.

Посмотреть на старинный обрядовый праздник в село Усть-Цильмы приезжают ценители традиций со всей РоссииФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Почти пять столетий здесь трепетно хранят уникальную старинную культуру, и главный местный праздник – не исключение. С давних времен “Горка” символизирует вершину трудового года, пору вхождения подростков в круг молодежи, пик веселья.

Усть-цилемы выходят на "Горку", нарядившись в старинные костюмы, всей семьейФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В этом году празднования совпали с юбилеем района. Поздравить усть-цилёмов с 90-летием муниципалитета приезжал глава республики Сергей Гапликов. В четверг, 11 июля, он посетил арт-парад районного фестиваля «Любимый край, благословенный», провёл рабочие встречи. Однако отгулять «Горку» руководитель республики не остался, улетел в Сыктывкар. Зато среди гостей старорусского праздника оказался депутат Госдумы от Коми Иван Медведев. Правда, надеть косоворотку, картуз и встать в хоровод политик не решился. Зато охотно фотографировался с земляками.

Иван Медведев, депутат Госдумы от Коми, как и многие гости оставил на память снимок с обряженными в старинные сарафаны усть-цилемкамиФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Лето в этом году забыло заглянуть в Коми: последнюю неделю Усть-Цильму поливал дождь и обдувал северный ветер. А потому ещё накануне гулянья было неясно, состоится ли праздник. Дело в том, что у местных хозяек сохранились костюмы, сшитые прабабушками век назад! Праздничные наряды - плат, рубаха-рукава, выполненные из репса, парчи или штофного материала, сарафан, фартук, пояс - не принято стирать. Вода губительна для дорогой столетней материи. Сами наряды берегут и передают из поколения в поколение. Поэтому не каждая усть-цилёмка согласилась бы мочить под проливным дождём праздничный наряд.

«Горочный» фольклор состоит из 17 песенных сюжетов, подавляющее большинство которых принадлежит к классическому русскому хороводному репертуаруФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Вот и в этот раз не все хранители фольклорных традиций встали в хоровод, участников красочного действа было на порядок меньше обычного. Вместе с тем, праздник всё же состоялся.

Особыми гостями «Горки» стали реконструкторы из историко-реконструкционного клуба «Кречет». Напомним, сыктывкарцы отправились в длинный 600-километровый путь по рекам Коми, чтобы повторить маршрут геологоразведочной экспедиции XV века. 6 июля путешественники на копии древнерусской ладьи под названием "Варыш" доплыли до рудников в Усть-Цилемском районе.

Сыктывкарцы из историко-реконструкционного клуба «Кречет», прибывшие на берег Печоры на старинной ладье, добавили "Горке" аутентичностиФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

На протяжении двух часов участники праздника выстраивались в фигуры – «столбы», «круг», «на две стороны», «на четыре стороны» и другие. В ходе «Горки» исполнили с десяток аутентичных песен.

Опасаясь промочить под дождем старинные костюмы, не все усть-цилемы вышли на хороводы. Но "Горка" все равно вышла, как обычно, яркой и наряднойФото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

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