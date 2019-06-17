Средневековая ладья отплыла от берегов Усть-Ухты

В Коми стартовал грандиозный проект «Водно-волоковый путь». Ладью «Варыш» спустили на воду в селе Усть-Ухта. За 30 дней сыктывкарские реконструкторы планируют проплыть на ней 650 километров, тем самым повторив путь геологоразведочной экспедиции XV века.

Напомним, члены экспедиции воплотят в жизнь уникальную страницу истории - пройдут по пути геологоразведочной экспедиции XV века на средневековой ладье. Реконструкция части экспедиции позволит пройти по рекам Ижма, Печора, Цильма до Цилемских рудников. Старт экспедиции планируется от села Усть-Ухта и завершится чуть дальше деревни Нонбург.

Фото историко-реконструкционного клуба "Кречет"

На целый месяц участники похода погрузятся в быт средневекового человека, будут носить стилизованную одежду, спать на шкурах, греть еду на костре, добытый кресалом, будут отпугивать комаров естественными методами (муравьиная кислота, пахучие растения). Минимальный набор, который напомнит о цивилизации, - это средства гигиены: зубная щетка, мыло. Кроме всего прочего, у членов экипажа будет современная аптечка, аварийный набор на случай непредвиденных ситуаций. «Наша задача комфортно пройти маршрут и спокойно завершить экспедицию», - отметил Константин Казаков.

Экипаж экспедиции состоит из 10 человек - это представители реконструкторского и туристического сообщества Коми. Уже в это воскресенье, 16 июня, они на средневековой ладье стартуют от села Усть-Ухта, а завершат экспедицию через месяц чуть дальше деревни Нонбург Усть-Цилемского района Коми, пройдя около 600 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкторы Коми отправятся в поход по рекам Коми на точной копии древнерусской ладьи

Мы расспросили об уникальной экспедиции капитана команды Константина Казакова (подробности)