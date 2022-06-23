«Стояла по пояс в воде»: в Коми нашли причины гибели молодой девушки

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В Троицко-Печорске осудили 34-летнего местного жителя за убийство своей гражданской супруги. Мужчина отправился с ней в охотничий домик, где избил. Следствие вменяло ему причинение смерти по неосторожности.

В сентябре 2021 года подсудимый вместе с супругой и другом семьи пришли к озеру Вад, где распивали потом алкогольные напитки. Через некоторое время он начал избивать девушку, нанеся ей не менее 20 ударов по разным частям тела. Он также несколько раз приподнимал ее и бросал на землю. Жертва от полученных травм скончалась на следующий день.

Свою вину фигурант уголовного дела не признал, заявив, что уснул от распития алкоголя, а когда проснулся, то увидел, что его жена стоит по пояс в воде, вытащил ее, перенес в избу и переодел.

Мужчину признали виновным, назначив ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери погибшей 800 тыс. руб.

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