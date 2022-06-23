В Коми экс-сотрудника МЧС заставили заплатить за выданные вещи после увольнения

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Житель Коми, проходивший службу в управлении МЧС, через суд вернул после увольнения стоимость вещей личного пользования в размере 6699,06 руб.

Установлено, что во время службы он получил вещи личного пользования, а после увольнения не вернул и не возместил их стоимость, тогда как это противоречит закону.

В Объединенной пресс-службе судов пояснили, что согласно утвержденному порядку, сотрудник МЧС должен возместить стоимость выданных вещей в течение 30 дней после получения расчета. Подсудимый стоимость одежды не вернул, суд оценил сумму в размере 6699 рублей 6 копеек.

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