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Происшествия23 июня 2022 6:34

В Коми сотрудник Усинской ЦРБ получил тяжелую травму на работе

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усинске сотрудник городской больницы получил тяжелую травму. О несчастном случае рассказали в республиканской Гострудинспекции.

Известно, что работник упал с высоты. Характер травм в ведомстве не уточнили, однако сообщили, что пострадавший госпитализирован и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Работник получил травму при падении. Организованы комиссии по расследованию несчастных случаев, - заключили в Гострудинспекции.

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