В тройном ДТП в Сыктывкаре пострадал человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 21.30. 36-летний мужчина ехал за рулем Skoda по улице Морозова в сторону Станционной. В районе дома №115 водитель решил перестроиться. При этом он не уступил дорогу попутному автомобилю «Богдан». Из-за этого они столкнулись. После этого «Богдан» врезался в стоящий справа грузовик ГАЗ.

В результате ДТП пострадал 19-летний молодой человек. Он находился за рулем «Богдана». Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рваную рану левой голени. Госпитализация ему не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 19-летний водитель «Приоры» сбил человека