В Коми прохожий нашел труп мужчины под окнами жилого дома

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В Печоре местный житель во время прогулки с собакой обнаружил труп человека. Тело лежало рядом с жилым домом в канаве на Железнодорожной улице.

Выяснилось, что погибшим является 62-летний горожанин, который пропал ещё в прошлом году. Последний раз мужчину видели в нетрезвом состоянии.

Как сообщает издание «КомиОнлайн» по факту обнаружения тела была организована проверка, однако следователи не нашли криминала в смерти печорца и не стали заводить уголовное дело.

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