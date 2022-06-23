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Происшествия23 июня 2022 8:02

В Коми прохожий нашел труп мужчины под окнами жилого дома

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Печоре местный житель во время прогулки с собакой обнаружил труп человека. Тело лежало рядом с жилым домом в канаве на Железнодорожной улице.

Выяснилось, что погибшим является 62-летний горожанин, который пропал ещё в прошлом году. Последний раз мужчину видели в нетрезвом состоянии.

Как сообщает издание «КомиОнлайн» по факту обнаружения тела была организована проверка, однако следователи не нашли криминала в смерти печорца и не стали заводить уголовное дело.

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