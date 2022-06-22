Второй пропавший рыбак из Коми найден мертвым

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми завершены поиски пропавшего 76-летнего Иосифа Келлера. Известно, что пропавший 21 июня рыбак найден мертвым. Информация об этом появилась в официальной группе Сыктывдинского района.

Напомним, двое мужчина Николай Ишенин и Иосиф Келлер накануне ушли на рыбалку. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Обеспокоенные семьи мужчин сразу же обратились к волонтерам, спасателям и правоохранителям за помощью.

Через несколько активных часов поисков живым был найден Николай Ишенин. Он спал на берегу реки и не помнил, что произошло роковой ночью. По его словам, они с товарищем выпивали.

Подробности гибели Иосифа Келлера пока не раскрываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми завершены поиски пропавшего 62-летнего вахтовика Станислава Печорского (подробности)