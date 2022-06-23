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Стало известно, как жители Коми отдохнут в 2023 году. Минтруд России опубликовал производственный календарь, в котором говорится, что в следующем году нас ждет несколько переносов выходных дней.

Так, например, россияне уйдут на долгие новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 8 января. В следующем месяце, феврале, тоже будет ждать короткая рабочая неделя.

- В феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число, - объяснили в ведомстве.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6.

Таким образом в феврале россиян ждет одна трехдневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. В мае россиян ждут две короткие рабочие недели — четырехдневная и трехдневная, а по три выходных подряд будет в июне и ноябре.

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