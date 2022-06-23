В Коми в кабине экскаватора найден труп водителя

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В Усть-Куломском районе Коми произошла трагедия в разгар рабочего дня. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в кабине экскаватора был найден мертвым водитель машины.

Известно, что смерть наступила 17 июня в период с 20:00 по 21:00. По данному факту уже начато разбирательство. Инспекторам предстоит провести расследование, которое должно восстановить картину трагического дня.

- Представители ООО «Орбита Лес Сервис» сообщили о смертельном несчастном случае в Пруптском лесничестве. Обстоятельства уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - говорится в релизе Гострудинспекции.

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