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Общество23 июня 2022 14:03

В сыктывкарскую Орбиту могут запустить новые автобусы

Источник:kp.ru
Фото: архив

Фото: архив

Из центра Сыктывкара в микрорайон Орбита могут запустить новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители Орбиты поинтересовались, запустят ли между новостройками Орбиты и центром новые автобусы. По их словам, население этой части Сыктывкара растет, а автобусов не хватает. Первый заместитель главы администрации Александр Можегов отметил, что в 2021 году перевозчики обновили автопарк на 20-30%. Это было сделано за счет покупки современных автобусов ПАЗ «Вектор».

До декабря планируют провести обследование пассажиропотока и выяснят фактические величины загруженности. После этого примут решения по оптимизации маршрутной сети, уточнения по классу вместимости автобусов и расписанию движения.

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