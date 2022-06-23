В Сыктывкаре по вине водителя КАМАЗа в ДТП пострадали девять пассажиров автобуса

Фото: Сыктывкар №1.

На выезде из Лесозавода в сторону поселка Краснозатонский вновь случилась серьезная авария. По предварительным данным пресс-службы Управления ГИБДД по Коми, в ДТП пострадали девять человек.

Как сообщили «КП-Коми» в республиканском ГИБДД, сегодня, 23 июня, около 16.30 водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной КАМАЗ на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск, на выезде в районе дома №102 по улице Северной не предоставил преимущества в движении, совершая поворот налево.

– В результате чего произошло столкновение с рейсовым пассажирским автобусом НЕФАЗ №46, – уточняют в ГИБДД. – Пострадали так или иначе все пассажиры автобуса.

Кстати, в момент столкновения машин в НИФАЗе находилось девять человек. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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