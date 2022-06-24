Известны подробности жуткой аварии в Сыктывкаре с пассажирским автобусом

Фото: «Комиавтотранс»

В пресс-службе компании «Комиавтотранс» сообщили подробности серьезного ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Сыктывкаре, которое произошло накануне, 23 июня, вечером.

По предоставленной информации, авария зарегистрирована в 16:40 на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Водитель КамАЗа при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу. В результате случившегося пострадали девять человек, пятеро из них – это дети.

– Стоит отметить, что организация перевозки соответствовала правилам безопасности, установленных законом: водитель автобуса прошёл обязательный предрейсовый медосмотр, а автобус - технический контроль, – отметил перевозчик.

Утоняется также, что все пострадавшие получат страховые выплаты.

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