Житель Коми убил собутыльника двумя ударами в живот

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В Усть-Вымском районе 59-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в феврале в Жешарте. Мужчина выпивал с 52-летним односельчанином. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник как минимум дважды ударил собутыльника кулаками в область живота. От полученной травмы с повреждением внутренних органов пострадавший скончался.

Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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