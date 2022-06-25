В Коми «Лада» сбила восьмилетнюю велосипедистку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 июня, в Ухте «Лада Калина» сбила велосипедистку 2014 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.15. Мужчина 1971 года рождения ехал за рулем «Лады» по набережной Газовиков. Напротив дома 10/1 машина сбила девочку на велосипеде. Она пересекала дорогу, не спешившись. В результате ДТП пострадавшая получила гематому затылка и ссадины на пояснице. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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