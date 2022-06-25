В Сыктывкаре иномарка врезалась в грузовик: пострадала девушка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 25 июня, в Сыктывкаре Rover врезался в грузовик ГАЗ, в результате чего пострадала девушка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в Эжвинском районе в 10:50. 53-летний мужчина ехал за рулем Rover по улице Космонавтов со стороны Ухтинского шоссе. На перекрестке с проспектом Бумажников легковушка врезалась в грузовик.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка легковушки. Она получила растяжение шейного отдела позвоночника. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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