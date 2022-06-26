«Вызывала и скорую, и полицию»: известны первые подробности пропажи жителя Сыктывкара

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры поиска «Лиза Алерт» в Коми объявили о пропаже 40-летнего Виктора Погорелова из Сыктывкара. По предоставленным данным, о его местонахождении неизвестно с 23 июня. По официальным данным, на момент пропажи он находился в СНТ «Первое сыктывкарское». Известны также и первые свидетельства.

Местные жители сообщили, что видели его на племстанции в течение последних пары дней. По предоставленной информации, он ехал в сторону города.

– Мы его позавчера видели, вызывала и скорую и полицию, ни те, ни другие не приехали. Видели его в районе 8 вечера на остановке после племстанции в сторону города, – прокомментировали свидетели.

Приметы: рост – 175 см, нормальное телосложение, светлые волосы, голубые глаза.

Был одет: синяя футболка с желтыми рукавами, черные спортивные штаны, черные резиновые тапочки.

О Викторе отзываются, как о добром и отзывчивом парне, что могло его сбить с пути домой неизвестно. Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

– Добрый и отзывчивый парень! Давно Виктора знаем!, – рассказали о нем местные жители.

Если вам что-то известно о местонахождении Погорелова, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.

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