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Общество27 июня 2022 4:45

Молодая сыктывкарка сорвала одну из номинаций в конкурсе красоты в Турции

Источник:kp.ru
Фото: Валентина Выборова

Фото: Валентина Выборова

Валентина Выборова из Сыктывкара принимала участие в конкурсе «Мисс Кападоккия-2022» в Турции. Девушка не смогла занять призовое место, но победила в номинации «Мисс Best Сatwalk».

В программе конкурсе было несколько этапов – визитка, шоу талантов, дефиле в платьях, купальниках и национальных костюмах, а также интервью, сообщили в «БНК». Главным призом была корона и 5000 долларов.

Валентина из-за проигрыша не расстроилась, ведь теперь ее пригласили в модельное реалити-шоу. Трансляция запланирована на одном из российских телеканалов

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