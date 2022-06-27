«Выбегали в панике, слезах»: жительница Сыктывкара рассказала подробности пожара в общежитии

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Жительница общежития на улице Морозова в Сыктывкаре рассказала, что происходило в тот, момент, когда начался пожар в одной из комнат.

По ее словам, причиной возгорания стал тот факт, что ее сосед уснул с сигаретой в руках. Женщина негодует, что из-за него пострадали все жильцы здания – повсюду копоть и невыносимый запах. Кроме того, события той ночи оставили психологическую травму.

– Все выбегали в панике, слезах. Тушили все примерно 1,5 часа. Никто не пострадал. Только не могу понять одного, зачем пить если не умеешь? Почему от этого должны страдать другие люди? – негодует пострадавшая.

По ее словам, сейчас само общежитие находится в ужасном состоянии – всюду сажа, пахнет гарью, пострадали стены, окна и потолки.

– Дышать нечем, все в саже. Тяжело находиться тут. Как только поднимаешься на этаж, резкий запах гари. Этаж в отвратительном состоянии, а соседу, который и устроил этот поджог, ничего не будет, так как он имеет инвалидность, – заключила женщина.

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