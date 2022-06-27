Наркоторговцев привлекает в Коми доход жителей и федеральная дорога

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Руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Коми Сергей Раздерин рассказал, что привлекает наркоторговцев в республику. По его словам, решающим фактором стал доход населения и наличие дороги федерального значения.

Раздерин также отметил, что большую роль сыграл и тот факт, что в регионе дислоцируются крупные нефтегазовые и лесные предприятия. Кроме того, население большей частью проживает в моногородах – Ухте и Сыктывкаре.

Всего, по предоставленным данным, сначала 2022 года в Коми из незаконного оборота изъяли почти 26 кг наркотиков, в 2021 – более 20 кг, сообщили в «БНК».

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