Власти Сыктывкара выкупили недвижимость для строительства школы за 50 миллионов рублей

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Выкуп недвижимости для строительства школы на месте бывшего рынка обошелся властям Сыктывкара в 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Сыктывкаре уже три года расчищают территорию бывшего городского рынка. Для этого в городе выкупали строения и земельные участки. Это делалось для того, чтобы в будущем там можно было построить новый корпус школы №21. Планируется, что он будет рассчитан на 600 мест. Администрация изъяла восемь участков с расположенными на них частными жилыми домами и коммерческой недвижимостью, а также три объекта без земельных участков. Всем собственникам заплатили возмещение за объекты. Деньги выделили из городского бюджета. На эти цели потратили 50,5 миллиона рублей.

Не все согласились с предложенной ценой. Владельцы шести объектов оспаривали стоимость имущества. На сегодняшний день в судах рассматриваются дела в отношении двух объектов недвижимости. Снести их пока невозможно. Когда закончатся судебные разбирательства, начнется проектирование и строительство, передает БНК.

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