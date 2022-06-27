Хедлайнером фестиваля «Завалинка» в Коми стала певица Марина Хлебникова

Марина Хлебникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сыктывдинский район возвращается «Завалинка». XVIII Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни пройдёт в Выльгорте.

Как рассказали в администрации муниципалитета, в «Завалинке» примут участие 18 творческих коллективов из Архангельской, Московской, Кировской, Ярославской областей, республик Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Коми.

Афиша.

1 июля в 16:00 Доме культуры Выльгорта стартует конкурсная программа фестиваля. Жюри будет оценивать конкурсантов по номинациям: «За лучшее воплощение национальных традиций», «За лучшее исполнение стилизованной народной песни», «Современная авторская песня в народном стиле». Абсолютный победитель получает гран-при.

2 июля на Центральной площади Выльгорта с 9:00 развернётся праздничная торговая ярмарка, с 11:00 – интерактивные площадки. В 15:00 пройдут гала-концерт и церемония награждения победителей. В 18:00 начнется выступление приглашённых звезд. В 19:30 – молодёжная развлекательная программа. 3 июля коллективы примут участие в малых «Завалинках».

Приглашённые артисты в этом году – эстрадная певица Марина Хлебникова, фольк-шоу «Ярмарка», вокалист Валаамского хора Борис Петров.

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