В Коми больница получит шесть новых автомобилей

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Усть-Вымская ЦРБ получит шесть новых санитарных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

В 2021 году в медучреждение поступили шесть автомобилей. В этом году больница получит еще столько же. В прошлом году машины распределили по различным медучреждениям района. Транспорт активно используется на выездах мобильных бригад для осмотра пациентов на ФАПах, для проведения вакцинации, перевозки пациентов, а также транспортировки биоматериалов в лаборатории. Дополнительные автомобили помогут увеличить количество выездов. Это позволит сократить время ожидания помощи для пациентов.

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