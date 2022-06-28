В Коми отказались переводить убийцу в колонию-поселение

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В Коми осужденному за убийство из исправительной колонии №25 отказали в переводе в колонию-поселение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило законность постановления Сыктывкарского городского суда о переводе осужденного из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение. Спецпрокуратура не согласилась с таким решением. По мнению ведомства, выводы суда о том, что осужденный характеризуется положительно, не соответствуют действительности.

Заключенный имеет семь поощрений, шесть из которых он получил за добросовестное отношение к труду, что является обязанностью осужденного. Первое поощрение мужчина получил лишь в 2014 году, то есть спустя восемь лет после начала отбывания наказания. Кроме того, с 2017 по 2021 годы он не поощрялся. После вступления приговора в законную силу мужчина допустил 107 нарушений. За это, в частности, его переводили в штрафной изолятор. Последнее нарушение убийца допустил в мае 2021 года. Верховный суд Коми отменил постановление Сыктывкарского городского суда. Осужденный остался в исправительной колонии.

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