Житель Коми ограбил магазин, в котором он раньше работал

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Воркутинский городской суд признал 23-летнего местного жителя виновным в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 6 ноября прошлого года. Воркутинец выпивал в компании приятелей. Во время застолья они играли в игру «Правда или действие». Воркутинец загадал знакомой, чтобы та украла в магазине водку. Девушка согласилась, и компания отправилась в магазин. Житель Заполярья остался на крыльце. В это время девушка с приятельницей зашли вовнутрь.

В торговом зале девушка сложила в рюкзак три бутылки водки и отдала его приятельнице. Она прошла мимо кассовой зоны на крыльцо. После этого та решила вернуть украденный товар сотруднице магазина, которая ее окликнула. В этот момент воркутинец выхватил из рук девушки рюкзак и убежал. Работница магазина кричала ему вслед: «Верни рюкзак, мы тебя знаем». Дело в том, что воркутинец раньше он работал в этом магазине. Суд приговорил жителя Заполярья к двум годам ограничения свободы.

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