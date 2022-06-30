Сыктывкарец требовал у коллеги 25 тысяч рублей и отрезал ему часть пальца

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В Сыктывкаре 51-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве под угрозой применения насилия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в середине мая. Мужчина находился в цеху на пилораме в Сыктывдинском районе. Под надуманным предлогом сыктывкарец потребовал от коллеги 25 тысяч рублей. При этом он угрожал применить насилие.

На следующий день пьяный сыктывкарец пришел к коллеге домой. Нанося ему удары, злоумышленник вновь стал вымогать деньги. После этого незваный гость потребовал, чтобы мужчина положил руку на стол. Потерпевший, зная, что его коллега недавно вышел из тюрьмы, где сидел за убийство, и поэтому все угрозы воспринял реально и положил руку на стол. Злоумышленник достал нож-бабочку и, приложив острие лезвия к фаланге мизинца с силой ударил по ножу. В результате была ампутирована ногтевая фаланга пальца.

Обвиняемый признал вину частично. Злоумышленник заявил, что действительно отрезал часть пальца потерпевшему, отрицая при этом факт вымогательства. Уголовное дело направили в суд.

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