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Общество1 июля 2022 4:45

В Сыктывкаре изменится движение автобуса №12 из-за просьбы сотрудников

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрация Сыктывкара сообщила, что с 1 июля изменят движение автобусов №12. В сообщении уточняется, что решение принято в связи с обращением сотрудников «Монди СЛПК».

В муниципалитете уточнили, что в своей жалобе работники предприятия указали, что старое расписание влияет на их путь из дома и обратно. В мэрии приняли решение принять жалобы во внимание и изменить расписание 12-го автобуса.

Всю информацию о новом расписании можно теперь посмотреть на сайте администрации.

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