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Общество1 июля 2022 6:15

Администрацию Ухты предупреждали о правилах захоронения из-за риска разрытия могил медведями

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Эксперты минприроды Коми на совещании с администрацией Ухты подняли тему о правилах захоронения. В ведомстве напомнили, что уже предупреждали о необходимости соблюдать требования из-за выхода медведей.

В министерстве также отметили, что несмотря на предупреждения, ситуация с разрытыми могилами повторяется из года в год, сообщили в Комиинформ.

В этом году пострадали свежие захоронения на кладбище Крохаль. Местные жители пришли посетить родных и увидели, что могила разрыта, а вокруг нее лежат куски ткани.

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