Администрацию Ухты предупреждали о правилах захоронения из-за риска разрытия могил медведями

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Эксперты минприроды Коми на совещании с администрацией Ухты подняли тему о правилах захоронения. В ведомстве напомнили, что уже предупреждали о необходимости соблюдать требования из-за выхода медведей.
В министерстве также отметили, что несмотря на предупреждения, ситуация с разрытыми могилами повторяется из года в год, сообщили в Комиинформ.
В этом году пострадали свежие захоронения на кладбище Крохаль. Местные жители пришли посетить родных и увидели, что могила разрыта, а вокруг нее лежат куски ткани.
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