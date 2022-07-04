«Была самой лучшей»: близкая погибшей девочки из Коми написала ей полное боли письмо

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Жительница Удоры опубликовала в день гибели молодой девушки трогательное письмо к ней. Татьяна К. скончалась десять лет назад, но боль так и не оставила ее близких.

– Знаете, какое самое страшное слово? Был. Вот был человек и уже его нет, а ты сидишь, думаешь о нем и проговариваешь «был таким жизнерадостным…», «… он был добрым и отзывчивым…», а его уже никогда не будет рядом.

Татьяна погибла 2 июля 2022 года, ее родные предпочли не рассказывать, что произошло, но попросили помянуть ее добрым словом. Запомнить, что она была замечательным человеком.

– Танечка была самой лучшей подругой, прекрасной дочкой, сестрой и тётей! Танька, родная наша, сегодня, завтра и всю жизнь мы помним, любим и скорбим, – пишет ее родственница.

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