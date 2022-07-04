Обвиняемую в коммерческом подкупе из Екатеринбурга отправили под домашний арест в Сыктывкаре

Фото: Сыктывкарский городской суд

Обвиняемую в коммерческом подкупе руководительницу компании ООО «Артеверде» из Екатеринбурга отправили под домашний арест до 21 августа в Сыктывкарском городском суде. Об этом стало известно в минувшие выходные.

Подсудимая вместе с посредниками получили от предприятия «Пригородный» из Сыктывкара незаконное вознаграждение в сумме 500 тыс. руб., чтобы передать их руководству компании.

Чтобы получить деньги фигурантка уголовного дела требовала деньги от «Пригородного» во время участия в электронном аукционе 1,2 млн руб., угрожая, что в противном случае создаст конкуренцию на аукционе. Ее посредники пока что не установлены.

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