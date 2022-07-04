Жителя Коми судили за ДТП, в котором погибла его жена

Фото: управление ГИБДД по Коми

Сысольский районный суд признал 31-летнего жителя Сосногорска виновным в совершении ДТП, в котором погибла его жена. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 15 октября. На трассе «Вятка» столкнулись лоб в лоб Honda Accord, за рулем которого был фигурант, и Kia Sorento. Мужчина за рулем японской легковушки выехал на встречку, однако не справился с управлением и въехал в корейскую иномарку, отчего Honda выбросило в кювет. Очевидцы сообщают, что виной мог стать сильный ливень, шедший в этот день, и скользкая дорога.

В результате ДТП погибла 28-летняя пассажирка Honda Accord. Девушка сидела на переднем сиденье автомобиля и была пристегнута, однако удар от столкновения был такой силы, что она умерла до приезда медиков. Кроме того, оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы. Сообщалось, что виновник аварии и его жена возвращались из отпуска, который они провели в Крыму.

Фигурнат частично признал свою вину. Мужчину приговорили к году лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении.

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