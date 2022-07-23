Новая фотосессия Тимати и его девушки из Коми вызвала смех комментаторов

Фото из личного архива модели
В Сети активно обсуждают новую девушку Тимати Валентину Иванову. Девушка, уроженка Коми, является моделью и блогером в социальных сетях. Сначала пара скрывала свои чувства, однако спустя время, популярный рэпер и длинноногая красавица стали вместе появляются на публике и выкладывать общие фото.
Так, последнее выложенное Валентиной фото, где она позирует вместе со звездой шоу-бизнеса на фоне красного сердца, вызвало бурную реакцию: от восхищения до смеха. Комментаторы отметили странный выбор поз возлюбленных: на фото Валентина сидит, а Тимати — стоит рядом. Пользователи соцсети считают, что сделано это для того, чтобы скрыть разницу в росте.
— Рост Тимура (настоящее имя хип-хоп-исполнителя, — прим. ред.) как ноги Вали.
— Валентина Полутимуровна.
— Она в сложенном состоянии и то выше…
Однако не все комментаторы решили позлорадствовать. Многие восхитились красотой пары и внешностью Валентины.
— Верю в вас. Вы бесподобны.
— Вы идеальные.
— Какая вы шикарная пара.
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