Новая фотосессия Тимати и его девушки из Коми вызвала смех комментаторов

Фото из личного архива модели

В Сети активно обсуждают новую девушку Тимати Валентину Иванову. Девушка, уроженка Коми, является моделью и блогером в социальных сетях. Сначала пара скрывала свои чувства, однако спустя время, популярный рэпер и длинноногая красавица стали вместе появляются на публике и выкладывать общие фото.

Так, последнее выложенное Валентиной фото, где она позирует вместе со звездой шоу-бизнеса на фоне красного сердца, вызвало бурную реакцию: от восхищения до смеха. Комментаторы отметили странный выбор поз возлюбленных: на фото Валентина сидит, а Тимати — стоит рядом. Пользователи соцсети считают, что сделано это для того, чтобы скрыть разницу в росте.

— Рост Тимура (настоящее имя хип-хоп-исполнителя, — прим. ред.) как ноги Вали.

— Валентина Полутимуровна.

— Она в сложенном состоянии и то выше…

Однако не все комментаторы решили позлорадствовать. Многие восхитились красотой пары и внешностью Валентины.

— Верю в вас. Вы бесподобны.

— Вы идеальные.

— Какая вы шикарная пара.

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