«Надо поставить свечи»: близкие пропавшей Миланы Русс из Коми подозревают страшное

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Близкие пропавшей 39-летней Миланы Русс продолжают ее поиски. В настоящий момент членам семьи поступают разные сообщения от свидетелей о местонахождении женщины, но родные подозревают самое страшное.

Жители Сосногорска, где проживает Милана, продолжают сообщать, что видели ее в компании мужчин. Последняя подобная информация поступила сегодня, 24 июля, утром. Одна из местных жительниц рассказала, что видела пропавшую возле магазина «Пятерочка», где раньше располагалась «Гея». Также свидетели рассказывали, что видели ее на Ленина, 7.

– Тут все странно очень, она сидела с тобой на речке, и вдруг пропала, – обратилась к заявившему об ее пропаже мужчине знакомая Миланы, намекая, что та может быть в беде.

Также ее родные переживают, что женщина могла пропасть из-за эпилепсии, отмечая, что такое поведение не похоже на нее, и раньше она не пропадала. Странным для родных остался тот факт, что она ничего не оставила дома.

– Надо в церковь сходить и поставить свечи чтоб защитить от бед и несчастий. Милана, солнце наше ясное, отзовись, найдись, тебя все ищут. Твоя мама очень-очень переживает, – обратились к пропавшей ее близкие

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