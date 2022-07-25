В Коми за 33 миллиона рублей отремонтируют дорогу

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Подъезд к сельскому поселению Митрофан-Дикост в Коми планируют отремонтировать за 33,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Дорога соединяет населенный пункт с трассой Керки – Дутово. Начальная стоимость закупки составляет 33,3 миллиона рублей. Подать заявки можно до 4 августа, а уже 8 августа будет определен подрядчик. Протяженность гравийной дороги составляет 31,2 километра, а ширина – восемь метров. Работы должны быть завершены до 1 октября.

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