В ДТП в Коми пострадали двое взрослых и годовалая девочка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 24 июля, под Сыктывкаром столкнулись ВАЗ-21074 и МАЗ, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.37. Мужчина 1970 года рождения ехал за рулем МАЗа с полуприцепом ехал по трассе Сыктывкар – Ухта со стороны улицы Лесной. На 21-м километре водитель решил повернуть налево и не уступил дорогу «семерке». В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали три человека. 26-летний водитель ВАЗа получил ушибы грудной клетки и колена, а 26-летняя пассажирка – ушиб грудной клетки, ссадины запястья и колена. Кроме того, в аварии пострадала годовалая девочка. Она получила ушибы грудной клетки и предплечья. Госпитализация никому не потребовалась.

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