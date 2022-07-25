В Коми Mercedes врезался в столб: пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 24 июля, в Печоре Mercedes-Benz врезался в столб, в результате чего пострадали четыре человека. Об это сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 5.50. 26-летняя девушка ехала за рулем Mercedes по улице Железнодрожной в сторону Московской. В районе дома №59 она не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала с дороги, врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и ушибы. У 37-летнего пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травма, сотрясение мозга, тупую травму живота, ушиб грудной клетки и пневматоракс. 42-летняя пассажирка получила тупую травму живота. У 32-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Не госпитализирована.

Водитель получила права в 2020 году. За это время ее 82 раза привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, из них 10 - за последний год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДТП в Коми пострадали двое взрослых и годовалая девочка