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За полгода в Коми сняли с продажи 97 килограммов овощей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За полгода сотрудники ведомства исследовали185 проб плодоовощной продукции по различным показателям. В итоге был обнаружен целый ряд нарушений. В частности, продукцию продавали без маркировки и деклараций соотвествия. Кроме того, не соблюдались условия хранения, и не контролировался температурный режим.

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