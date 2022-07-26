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Общество26 июля 2022 7:11

В Коми сняли с продажи 97 килограммов овощей

Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

За полгода в Коми сняли с продажи 97 килограммов овощей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За полгода сотрудники ведомства исследовали185 проб плодоовощной продукции по различным показателям. В итоге был обнаружен целый ряд нарушений. В частности, продукцию продавали без маркировки и деклараций соотвествия. Кроме того, не соблюдались условия хранения, и не контролировался температурный режим.

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