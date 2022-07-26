В Коми сократилось количество отсроченных рецептов по льготным лекарствам

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За неделю в Коми значительно сократилось количество отсроченных рецептов по льготным лекарствам. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

За неделю в регионе выдали лекарства льготникам по 961 отсроченному рецепту. Это стало возможным благодаря созданию единого поставщика препаратов. Им стали Государственные аптеки Коми. Сейчас в республике насчитывается 1971 отсроченный рецепт. По 986 их них уже идет доставка препаратов. Кроме того, по 514 рецептам препараты уже поступили. Для того, чтобы доставка велась оперативно, поставщик закупает дополнительный транспорт. Что же касается цен, то они в целом держатся на уровне января 2022 года.

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