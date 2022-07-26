Стала известна судьба пропавшей в Коми 39-летней Миланы Русс

Фото: «Лиза Алерт» в Коми
В Коми завершены поиски пропавшей 39-летней Миланы Русс из Сосногорска. Спустя неделю стало известно, что женщина найдена живой. Об этом сообщили волонтёры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Напомним, Милана Русс пропала 20 июля. С тех пор ее близкие терялись в догадках, куда могла исчезнуть женщина. Горожане неоднократно сообщали, что видели пропавшую у магазинов и на улице Ленина в компании мужчин.
Обстоятельства и причины ухода женщины из дома волонтёры не раскрывают.
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