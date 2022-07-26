В Коми 28-летний мужчина забил до смерти родного дядю

Фото: архив "КП"

В Коми 28-летний молодой человек обвиняется в убийстве родного дяди. Житель Прилузского района жестоко расправился с родственником, а затем пытался скрыть следы, вырвав листы из тома уголовного дела.

Как сообщает СУ СК России по Коми, конфликт между мужчиной и его племянником возник в январе этого года. В ходе ссоры молодой человек взял топор-колун и забил им до смерти дядю, а после выволок тело во двор и оставил его там умирать. Но на этом парень не остановился, говорят следователи.

- В апреле в целях воспрепятствования производству предварительного расследования во время ознакомления уже ранее судимый злоумышленник вырвал несколько листов из материалов уголовного дела и уничтожил их, - уточнили в СК. В ходе расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователем собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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