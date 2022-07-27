Расследование дела о фиктивной вакцинации в Сыктывкаре близится к завершению

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Расследование уголовного дела о фиктивной вакцинации в Сыктывкаре, заведенное в отношении заместителя главного врача сыктывкарской больницы Натальи Таскаевой, близится к завершению. Об этом сообщил руководитель следственного отдела по Сыктывкар СУ СКР по Коми Дмитрий Сотиев.

Как сообщалось ранее, заместитель главврача была ответственной за ведение реестра вакцинированных. Она внесла в информационную базу и документы сведения о вакцинации от коронавируса нескольких человек, которые на самом деле прививки не делали. В дальнейшем эти люди получили сертификаты об иммунизации. Кроме того, заместителю главврача предъявили обвинение в мелком взяточничестве.

Суды отменили действие около 30 сертификатов о вакцинации против коронавируса. Расследование в отношении Таскаевой близится к завершению, передает БНК.

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