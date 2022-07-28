Жителей Коми потрясла жестокая кровавая расправа над женщиной

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В Инте 43-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении смерти другому человеку. По данным Следственного комитета Коми, мужчина убил свою сожительницу 18-ю ударами ножа.

В апреле 2022 года мужчина во время распития алкоголя напал на 49-летнюю жертву и ударил ее ножом в области головы, шеи и верхних конечностей. Женщина скончалась на месте происшествия. Мотивом такого жестокого поступка, уточнили в ведомства, стала личная неприязнь.

Интинский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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