Житель Коми угрожал девушке и требовал у нее 2500 рублей

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В Печоре местного жителя 1995 года рождения подозревают в вымогательстве денег у девушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница 1997 года рождения. Она пожаловалась на своего знакомого. Дело в том, что ранее судимый мужчина угрожал жительнице Коми. Под надуманным предлогом он требовал у девушки 2500 рублей. Злоумышленник пришел к ней на работу, где продолжил требовать денег. Жительница Печоры пошла в ломбард, заложила украшение и перевела деньги злоумышленнику. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Сейчас фигурант находится в спецприемнике по административной статье о побоях.

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